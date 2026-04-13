وفي منشور على "تروث سوشال"، قال ترامب: "لأولئك الذين ما زالوا يقرأون نيويورك تايمز الفاشلة، ورغم أن إيران قد تم تدميرها بالكامل، عسكريا وغير ذلك، قد تظنون أن إيران هي التي تنتصر فعلا أو على الأقل، تحقق أداء جيدا، لكن هذا غير صحيح، ونيويورك تايمز تعرف أن ذلك أخبار زائفة".

وأضاف: "متى تعتذر هذه المؤسسة الإعلامية الفاسدة عن أكاذيبها وأفعالها المروعة ضدي وضد مؤيدي وضد بلدنا نفسه؟ ألا يملكون أي خجل؟".

وكان ‌ترامب، قد قال الإثنين، ‌إن ‌إيران تريد ‌إبرام ‌اتفاق، ⁠وإنه لن يوافق ⁠على ‌أي اتفاق ⁠يسمح لطهران ⁠بامتلاك سلاح ⁠نووي، وذلك بعد انهيار المحادثات المباشرة بين البلدين.

ونقلت "سي إن إن" عن مصادر في الإدارة الأميركية قولها إن هناك تفاؤلا بإمكانية التوصل إلى مخرج دبلوماسي للأزمة مع إيران.

ووفق المصادر، قد تلجأ واشنطن وطهران إلى تمديد وقف إطلاق النار لإتاحة مزيد من الوقت أمام المسار التفاوضي.

والإثنين، دخل التهديد العسكري الأميركي بفرض السيطرة على حركة السفن المغادرة للموانئ الإيرانية والداخلة إليها حيز التنفيذ.

وأكد ترامب أنه سيحظر السفن الإيرانية وأي سفن دفعت رسوما لطهران، كما هدد بتدمير أي سفن إيرانية "هجومية سريعة" تحاول كسر هذا الحظر.

ويواجه وقف إطلاق النار الذي أنهى 6 أسابيع من الحرب تهديدا مع تبقي أسبوع واحد فقط على انتهائه، وذلك بعد أن قالت واشنطن إن طهران رفضت مطالبها في محادثات إسلام آباد.