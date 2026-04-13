وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.16 دولار أو 4.4 بالمئة ‌لتبلغ 99.36 دولار عند التسوية في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 99.08 دولار ‌للبرميل، بارتفاع 2.51 ‌دولار أو 2.6 بالمئة، وفقما ذكرت "رويترز".

وفي وقت سابق من الجلسة ارتفعت عقود برنت بأكثر من ثمانية دولارات للبرميل بينما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من تسعة دولارات.

وأدّت الحرب إلى أكبر اضطرابات على ‌الإطلاق في إمدادات النفط والغاز العالمية ‌نتيجة لإغلاق إيران ⁠مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو 20 بالمئة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين إن 34 سفينة عبرت ⁠المضيق الأحد، علما أنه في الأحوال العادية ⁠كان يمر عبر المضيق أكثر من 100 سفينة يوميا.

وفي سوق المعاملات الفورية جرى تداول النفط الخام المخصص للتسليم الفوري إلى وجهات في أوروبا عند مستويات غير مسبوقة تبلغ نحو 150 دولارا للبرميل.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أنه ⁠يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التنسيق بشأن أسعار الطاقة وسط زيادة قدرها 22 مليار يورو (25.70 مليار دولار) في فواتير الوقود منذ بداية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

من جانبه قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إنه "⁠من المرجح ‌أن ‌ترتفع ‌أسعار ‌الطاقة ‌بأميركا ⁠حتى ⁠تستأنف ‌حركة ⁠الملاحة ⁠بمضيق هرمز ⁠وهو متوقع في غضون الأسابيع ‌القليلة المقبلة".

وكان فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية قد قال الإثنين إنه يامل ألا تكون هناك حاجة إلى عملية سحب أخرى من المخزونات الاستراتيجية للنفط.

واتفقت الوكالة التي تضم 32 عضوا في الشهر الماضي على سحب 400 مليون برميل من الاحتياطيات، في أكبر عملية سحب منسقة على الإطلاق، وذلك في محاولة لتهدئة أسواق الخام.