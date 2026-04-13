وأضاف غراهام في منشور على منصة "إكس" أن "من نتعامل معهم في إيران إرهابيون وكاذبون ومخادعون"، وفق تعبيره، معربا عن رفضه لفكرة أي "وقف مؤقت" لأنشطة التخصيب النووي بدلاً من فرض "حظر تام".

وقال: "هل كنا سنوافق على منح تنظيم القاعدة وقفا مؤقتا للتخصيب؟ بالطبع لا"، معتبرا أن السماح بذلك سيكون "خطأً".

وتابع: "إن إن الفارق الوحيد بين تنظيم القاعدة والنظام الإيراني يكمن في أن الأول منظمة إرهابية سنية، بينما الثاني دولة إرهابية شيعية".+

وأضاف أن ما وصفه بـ"مبدأ لا تخصيب" يعني منع إيران بشكل كامل من التخصيب النووي، موضحا أن 20 دولة تمتلك برامج نووية سلمية دون الحاجة إلى التخصيب، بينما يؤدي التخصيب – بحسب قوله – إلى إمكانية تصنيع سلاح نووي.

وختم غراهام منشوره بالتأكيد على أن "لا تخصيب لإيران"، مكررا اتهامه لها بالسعي لامتلاك سلاح نووي.