وذكر التقرير أن الجانب الإيراني رد على الطلب الأميركي باقتراح فترة تعليق أقصر.

وبحسب المصدرين طلبت الولايات المتحدة من إيران أيضا إخراج كل اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد. وقال الإيرانيون إنهم سيوافقون بدلا من ذلك على "عملية مراقبة لخفض درجة التخصيب"

وفي سياق متصل، أكد مسؤول أميركي لـ"أكسيوس" أن قنوات التواصل لا تزال مفتوحة بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى وجود "تقدم" في الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الأزمة الراهنة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يسابق فيه الوسطاء الزمن لسد الفجوات المتبقية بين الطرفين، قبل انقضاء المهلة المحددة لوقف إطلاق النار في 21 أبريل الجاري.

وأوضح الموقع أن قضية التخصيب ومصير مخزون اليورانيوم الحالي تظلان العقبة الرئيسية التي تحول دون إبرام الصفقة حتى الآن.