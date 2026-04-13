وقال ترامب للصحفيين غداة نشره منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيه البابا المولود في الولايات المتحدة: "لا يوجد ما يستدعي الاعتذار. إنه مخطئ".

وأضاف ترامب: "قال البابا أشياء خاطئة. لقد عارض بشدة ما أفعله في ما يتعلق بإيران، ولا يمكن أن تمتلك إيران أسلحة نووية"، مشيرا إلى أن البابا "كان ضعيفا جدا (في موقفه) تجاه الجريمة وأمور أخرى".

وفي وقت سابق من الأحد، قال الرئيس ترامب فإنه ليس من المعجبين بالبابا ليو الرابع عشر، وذلك بعد توجيه زعيم الكنيسة الكاثوليكية في العالم نداء للسلام السبت.

وصرح ترامب في قاعدة أندروز الجوية المشتركة بولاية ماريلاند: "لست من أشد المعجبين بالبابا ليو. إنه شخص ليبرالي للغاية وهو رجل لا يؤمن بمكافحة الجريمة"، متهما البابا بـ"التودد لدولة تسعى لامتلاك سلاح نووي".