وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، عقب انهيار المحادثات في باكستان الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط: "أستطيع أن أؤكد لكم أن الجانب الآخر اتصل بنا. إنهم يريدون بشدة إبرام اتفاق".

وأضاف ‌أن ‌المحادثات المتعلقة بالقضايا النووية وصلت إلى طريق مسدود، مشيرا إلى ‌بدء "فرض السيطرة" ‌على ⁠السفن المارة عبر مضيق هرمز.

وأكد أن "إيران لن تحصل على سلاح نووي أبدا ولن يكون هناك اتفاق دون ذلك". وأضاف متحدثا على مفاوضات إسلام آباد، أن إيران لم توافق على عتدم امتلاك سلاح نووي.

وقال الرئيس الأميركي: "سنستعيد اليورانيوم الإيراني المخصب بطريقة أو بأخرى".

والإثنين، دخل التهديد العسكري الأميركي بفرض السيطرة على حركة السفن المغادرة للموانئ الإيرانية والداخلة إليها حيز التنفيذ يوم الاثنين.

وأكد ترامب إنه سيحظر السفن الإيرانية وأي سفن دفعت رسوما لطهران كما هدد بتدمير أي سفن إيرانية "هجومية سريعة" تحاول كسر هذا الحظر.

ويواجه وقف إطلاق النار الذي أنهى 6 أسابيع من الحرب تهديدا مع تبقي أسبوع واحد فقط على انتهائه، وذلك بعد أن قالت واشنطن إن طهران رفضت مطالبها في محادثات إسلام آباد.