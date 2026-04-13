وأضافت وفقا لمسؤولين في البحرية الأميركية والقيادة المركزية، أن القوة المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط تضم حاملة طائرات، وعدة مدمرات مزودة بصواريخ موجهة، وسفينة هجومية برمائية، إلى جانب قطع بحرية أخرى.

وأشار المسؤولون إلى أن هذه السفن مجهزة بمروحيات لدعم عمليات الاعتراض والتفتيش، كما أن بعضها يملك القدرة الفنية على توجيه السفن التجارية إلى مناطق محددة والتحكم في حركتها.

والإثنين، دخل التهديد العسكري الأميركي بفرض السيطرة على حركة السفن المغادرة للموانئ الإيرانية والداخلة إليها حيز التنفيذ يوم الاثنين.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيحظر السفن الإيرانية وأي سفن دفعت رسوما لطهران كما هدد بتدمير أي سفن إيرانية "هجومية سريعة" تحاول كسر هذا الحظر.

ويواجه وقف إطلاق النار الذي أنهى 6 أسابيع من الحرب تهديدا مع تبقي أسبوع واحد فقط على انتهائه، وذلك بعد أن قالت واشنطن إن طهران رفضت مطالبها في محادثات إسلام آباد.