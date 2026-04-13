وكتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال: "ما ‌لم نستهدفه ‌هو العدد ⁠القليل من سفنهم، التي يسمونها (سفن الهجوم السريع)، لأننا لم ⁠نعتبرها ‌تهديدا كبيرا. تحذير: ⁠إذا اقتربت أي من ⁠هذه السفن من حصارنا، ​فسيتم ⁠تدميرها ​فورا باستخدام نفس نظام التصفية الذي نستخدمه ضد ​تجار المخدرات على متن قواربهم في عرض البحر. إنها عملية ​سريعة ‌ووحشية".

وكان ترامب يشير ⁠إلى عشرات الضربات الأميركية التي استهدفت زوارق يشتبه في ​تهريبها للمخدرات في البحر ⁠الكاريبي والمحيط الهادي ​منذ سبتمبر أيلول، في حملة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 110 أشخاص.

وأطلق ترامب هذا التهديد بعد وقت قصير من دخول قراره ​بسط السيطرة على السفن التي تدخل إيران وتغادرها حيز ‌التنفيذ في الساعة الثانية بتوقيت غرينتش الاثنين.

وسبق أن ذكر ترامب أنه القوات ‌البحرية الإيرانية ‌جرى "تدميرها بالكامل" خلال الحرب التي استمرت 6 أسابيع بين الولايات المتحدة وإيران.

والإثنين، قالت القيادة ​المركزية الأميركية، في ⁠إشعار للبحارة، إن الجيش ​الأميركي سيفرض سيطرة بحرية ‌في خليج عمان وبحر العرب ‌شرقي مضيق ‌هرمز، وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر ‌عن العلم الذي ‌ترفعه.

وجاء ⁠في الإشعار: "أي سفينة تدخل ⁠أو تغادر المنطقة ​المحاصرة ⁠دون تصريح ​ستكون معرضة للاعتراض أو تحويل المسار ​أو الاحتجاز".