وأشارت ⁠المذكرة إلى أن السيطرة البحرية سيبدأ سريانها عند الساعة الثانية ⁠بتوقيت ‌غرينتش يوم الإثنين.

وجاء ⁠في الإشعار: "أي سفينة تدخل ⁠أو تغادر المنطقة ​المحاصرة ⁠دون تصريح ​ستكون معرضة للاعتراض أو تحويل المسار ​أو الاحتجاز".

وقالت: "لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق ​هرمز من ‌وإلى وجهات غير إيرانية". وأوضحت المذكرة أن "السفن المحايدة قد تخضع للتحقق والتفتيش لكشف وجود بضائع مهربة".

وأشارت إلى أنه سيتم السماح بشحنات المساعدات الإنسانية بما في ذلك المواد الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من السلع الأساسية شريطة خضوعها للتفتيش.

والأحد، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض حصارا "شاملا" على مضيق هرمز عبر التحكم في دخول وخروج السفن.

ودافع ترامب عن خطته لفرض حصار، قائلا إن إيران لا يمكنها أن تتحكم في السفن التي تعبر مضيق هرمز، مؤكدا أنه إما أن تتمتع جميع السفن بمرور من أو لا تتمتع أي منها بذلك.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لن نسمح لإيران بجني الأموال من بيع النفط للدول التي تفضلها".

وأضاف أن الحصار سيكون مشابها لما قامت به الولايات المتحدة تجاه فنزويلا، لكن على نطاق أوسع، مشيرا إلى أن ذلك قد يدفع المزيد من ناقلات النفط إلى التوجه نحو الولايات المتحدة لشراء النفط.

