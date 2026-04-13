وبحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت من تفاصيل للجنة الاستشارية التي راجعت الترشيح، عبر بارنياع عن معارضته لاعبين غوفمان خلفا له مشيرا إلى مخاوف تتعلق بملاحظة تأديبية سابقة على مستوى القيادة.

وقال برنياع، الذي من المقرر أن يتنحى في يونيو، إن "أي ملاحظة على مستوى القيادة يجب أن تستبعد المرشح من الترقية، وبالتأكيد من منصب رئيس الموساد".

وأشار إلى حادثة وقعت خلال فترة تولي غوفمان قيادة الفرقة 210، حيث تم استخدام شاب إسرائيلي يبلغ من العمر 17 عاما، يدعى أوري إلماكايس، كمصدر استخباراتي في عملية تأثير، خارج الإجراءات القياسية لوحدة 504، وهي وحدة الاستخبارات البشرية في الجيش.

وفي ذلك الوقت، تلقى غوفمان ملاحظة تأديبية من قائد المنطقة الشمالية آنذاك، أمير بارام.

ووفقا للجنة، أقر بارنيا بأنه لم يكن على دراية كاملة بجميع تفاصيل القضية، لكنه أثار مخاوف أوسع بشأن الانحراف عن الإجراءات المعتمدة في العمليات الاستخباراتية.

وقال بارنيا للجنة، بحسب ملخصها: "التعامل مع المصادر مهنة. هناك وحدة واحدة في الجيش تتولى ذلك. عندما يقرر قائد تجاوز الإجراءات أو القانون العسكري، فإن لذلك تداعيات كبيرة جدا".

وأضاف أن الملاحظات على مستوى القيادة تحمل "أهمية هائلة" ويمكن أن تؤثر على التقدم الوظيفي مستقبلا، بما في ذلك التعيينات في المناصب العليا.

كما أشار إلى أن مثل هذه الملاحظات نادرة وذات دلالة كبيرة، موضحا أنه في حالة سابقة أصدر فيها ملاحظة مماثلة، انتهى الأمر باستقالة الضابط المعني.

في المقابل، حظي تعيين غوفمان بدعم رئيس الأركان إيال زامير، الذي وصفه بأنه ضابط "ممتاز" يتمتع بسيرة مهنية متميزة، مشيرا إلى أنه لا يرى الحادثة خطيرة.

وقد صادقت اللجنة الاستشارية على التعيين بالأغلبية، رغم معارضة رئيسها، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا آشر غرونيس، الذي أبدى اعتراضه على الترشيح لأسباب أخلاقية تتعلق بالحادثة.

من هو رومان غوفمان؟

- رشح نتنياهو غوفمان لمنصب رئيس الموساد في ديسمبر 2025.

- ولد غوفمان في بيلاروسيا عام 1976.

- وصل إلى إسرائيل في سن الرابعة عشرة.

- انضم إلى الجيش الإسرائيلي في عام 1995 بسلاح المدرعات.

- تم تعيينه ملحقا عسكريا في مكتب نتنياهو في أبريل 2024 بعد إصابته خلال المعارك مع حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وهو اليوم الذي شنت فيه الحركة الفلسطينية هجوما مفاجئا أشعل فتيل الحرب المدمرة في قطاع غزة.

- كان غوفمان حينذاك قائدا لمركز التدريب الوطني للمشاة.

- سيحل غوفمان مكان مدير جهاز الموساد الحالي، دافيد برنياع، الذي سينهي ولايته بعد خمس سنوات في يونيو القادم.

- بحسب ما ذكر موقع آي نيوز 24 الإسرائيلي فقد شغل غوفمان مناصب عملياتية وقيادية عديدة في الجيش الإسرائيلي، من بينها: مقاتل وقائد في سلاح المدرعات، قائد كتيبة في الكتيبة 75 باللواء 7، ضابط عمليات في تشكيل "جاعش" (الفرقة 36)، قائد لواء "عتسيون"، قائد فرقة "هباشان" (210)، قائد المركز الوطني للتدريب البري، رئيس هيئة عمليات الحكومة في المناطق.