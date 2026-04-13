وأوضح مكتب المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن سيد عيسى هاشمي ومريم طهماسبي وابنهما، أصبحوا في عهدة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، بانتظار ترحيلهم خارج البلاد.

صلة بعائلة بارزة في النظام الإيراني

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن عيسى هاشمي هو نجل معصومة ابتكار، المعروفة إعلاميا بلقب "ماري الصارخة"، والتي برزت كمتحدثة باسم الطلاب الذين اقتحموا السفارة الأميركية في طهران عام 1979 واحتجزوا 52 أميركيا رهائن لمدة 444 يوما.

وشغلت ابتكار لاحقا عدة مناصب رفيعة في النظام الإيراني، من بينها منصب نائب الرئيس بين عامي 2017 و2021.

حملة أوسع ضد مرتبطين بالنظام الإيراني

وذكرت الوزارة أن الأشخاص الثلاثة حصلوا على الإقامة الدائمة عبر برنامج تأشيرة الهجرة المتنوعة، وهو البرنامج الذي علّقت إدارة الرئيس دونالد ترامب إصدار تأشيرات جديدة من خلاله.

وفي السياق ذاته، كشفت الخارجية الأميركية أن روبيو ألغى الأسبوع الماضي الوضع القانوني لـحميدة أفشار سليماني، ابنة شقيقة قائد "فيلق القدس" السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وابنتها، وتم وضعهما أيضا في عهدة سلطات الهجرة.

كما ألغت الإدارة الأميركية الوضع القانوني لـفاطمة أردشير-لاريجاني، ابنة المسؤول الإيراني البارز علي لاريجاني، وزوجها سيد كلنتر معتمدي، مع منعهما من دخول الولايات المتحدة مستقبلا.

رسالة أميركية حازمة

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الإدارة الأميركية لتعزيز الأمن الداخلي، مضيفة أن واشنطن "لن تسمح بأن تتحول الولايات المتحدة إلى ملاذ لأشخاص مرتبطين بأنظمة تعتبرها معادية أو داعمة للإرهاب".