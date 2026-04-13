قال البابا ليو الرابع عشر، يوم الإثنين، إنه يعتزم مواصلة معارضته للحرب بعدما تعرض لهجوم مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتابع البابا في تصريحات أدلى بها لـ"رويترز" على متن الطائرة البابوية المتجهة إلى الجزائر، حيث يبدأ جولة تستغرق 10 أيام تشمل 4 دول أفريقية، إن الرسالة المسيحية تتعرض "لإساءة الاستخدام".
وأضاف بابا الفاتيكان: "لا أريد الدخول في جدال معه.. أعتقد أن رسالة الإنجيل يجب ألا يساء استخدامها بالطريقة التي يفعلها البعض".
وتابع: "سأواصل رفع صوتي عاليا ضد الحرب، ساعيا إلى تعزيز السلام والحوار والعلاقات متعددة الأطراف بين الدول للبحث عن حلول عادلة للمشاكل".
وأضاف: "يعاني الكثير من الناس في العالم اليوم.. يقتل الكثير من الأبرياء. وأعتقد أنه يجب على أحدهم أن يقف ويقول إن هناك طريقا أفضل".
وفي وقت سابق، ناشد البابا القادة لإنهاء الحروب، قائلا "كفى عبادة للذات والمال، كفى عرضا للقوة، كفى حربا".
وردا على نداء البابا للسلام، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حديث مع صحافيين، الأحد، إنه ليس من المعجبين بالبابا ليو الرابع عشر.
وصرح ترامب في قاعدة أندروز الجوية المشتركة بولاية ماريلاند: "لست من أشد المعجبين بالبابا ليو. إنه شخص ليبرالي للغاية وهو رجل لا يؤمن بمكافحة الجريمة"، متهما البابا بـ"التودد لدولة تسعى لامتلاك سلاح نووي".
وكرر ترامب تصريحاته للصحافيين في منشور على موقع "تروث سوشيال" قائلا: "لا أريد بابا يعتقد أنه من المقبول أن تمتلك إيران سلاحا نوويا".