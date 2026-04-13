وتابع البابا في تصريحات أدلى بها لـ"رويترز" على متن الطائرة ‌البابوية ‌المتجهة إلى الجزائر، حيث يبدأ جولة تستغرق 10 أيام تشمل 4 دول أفريقية، ‌إن ‌الرسالة ⁠المسيحية تتعرض "لإساءة الاستخدام".

وأضاف بابا الفاتيكان: "لا أريد الدخول في جدال معه.. أعتقد أن رسالة ⁠الإنجيل ‌يجب ألا يساء استخدامها بالطريقة ⁠التي يفعلها البعض".

وتابع: "سأواصل ⁠رفع صوتي عاليا ضد الحرب، ساعيا إلى ​تعزيز السلام ⁠والحوار والعلاقات ​متعددة الأطراف بين الدول للبحث عن حلول عادلة للمشاكل".

وأضاف: "يعاني ​الكثير من الناس في العالم اليوم.. يقتل الكثير من الأبرياء. وأعتقد أنه يجب على أحدهم ​أن ‌يقف ويقول إن هناك طريقا أفضل".

وفي وقت سابق، ناشد البابا القادة لإنهاء الحروب، قائلا "كفى عبادة للذات والمال، كفى عرضا للقوة، كفى حربا".

وردا على نداء البابا للسلام، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حديث مع صحافيين، الأحد، إنه ليس من المعجبين بالبابا ليو الرابع عشر.