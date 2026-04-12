وفي مستهل التعاملات، ارتفع سعر الخام الأميركي بنسبة 8 بالمئة ليصل إلى 104.24 دولار للبرميل كما ارتفع خام برنت المعيار الدولي بنسبة 7 بالمئة ليصل إلى 102.29 دولارللبرميل.

وشهد خام برنت تقلبات حادة خلال الحرب الإيرانية حيث ارتفع من حوالي 70 دولارا للبرميل قبل الحرب في أواخر فبراير إلى أكثر من 119 دولارا في بعض الأحيان.

ويوم الجمعة وقبيل محادثات السلام انخفض خام برنت لتسليم يونيو ليصل إلى 95.20 دولار للبرميل.

وقال كلاوديو جاليمبرتي، كبير الاقتصاديين في شركة ريستاد إنرجي، إن الحصار سيرفع الأسعار ولكنه قد يحرك الجمود في المحادثات.

وأضاف: "هذا يعني أن أسواق النفط ستكون أكثر ضيقا مما كانت عليه من قبل. ومع ذلك، أعتقد أن هذا تكتيك تفاوضي سيؤدي في النهاية إلى فتح كامل لهرمز. لذا، هناك مزيد من الألم الآن، ولكن مكاسب أكبر لاحقا"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، الإثنين، أنها ستبدأ في تنفيذ حظر على حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها.

وقالت "سنتكوم" في بيان إن تنفيذ الحظر سيبدأ يوم الإثنين 13 أبريل في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي، وذلك عملا بالإعلان الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضح البيان: "سيتم تطبيق هذا الحظر بشكل محايد على سفن كافة الدول التي تدخل الموانئ الإيرانية أو تغادرها، ولن تقوم قوات القيادة الوسطى الأميركية بعرقلة حرية الملاحة بالنسبة للسفن التي تعبر مضيق هرمز في طريقها من وإلى موانئ غير إيرانية".

وتابع البيان: "سيتم تزويد أطقم السفن التجارية بمعلومات إضافية من خلال إشعار رسمي قبل بدء سريان الحظر".

واختتم البيان بالقول: "يُنصح جميع الملاحين بمتابعة نشرات (الإشعارات للملاحين)، والتواصل مع القوات البحرية الأميركية عبر قناة الاتصال المباشر مع (أبراج القيادة) رقم 16، وذلك عند العمل في منطقة خليج عُمان والمقتربات المؤدية إلى مضيق هرمز".

ويمر عادة نحو خمس النفط المتداول في العالم عبر مضيق هرمز يوميا.

وقد كانت الحركة في المضيق محدودة في الأيام التي تلت وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

ويقول متتبعو السفن البحرية إن أكثر من 40 سفينة تجارية عبرت المضيق منذ بدء وقف إطلاق النار.