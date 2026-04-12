ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم إن ترامب ومستشاريه "يدرسون ضربات محدودة داخل إيران بجانب الحصار البحري لكسر جمود المفاوضات".

وأشارت الصحيفة إلى أن خيار استئناف حملة القصف الشامل ضد إيران "هو الأقل ترجيحا لترامب".

وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، الإثنين، أنها ستبدأ في تنفيذ حظر على حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها.

وقالت "سنتكوم" في بيان إن تنفيذ الحظر سيبدأ يوم الإثنين 13 أبريل في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي، وذلك عملا بالإعلان الصادر عن الرئيس ترامب.

وأضاف البيان: "سيتم تطبيق هذا الحظر بشكل محايد على سفن كافة الدول التي تدخل الموانئ الإيرانية أو تغادرها، ولن تقوم قوات القيادة الوسطى الأميركية بعرقلة حرية الملاحة بالنسبة للسفن التي تعبر مضيق هرمز في طريقها من وإلى موانئ غير إيرانية".

وتابع البيان: " سيتم تزويد أطقم السفن التجارية بمعلومات إضافية من خلال إشعار رسمي قبل بدء سريان الحظر".

واختتم البيان بالقول: "يُنصح جميع الملاحين بمتابعة نشرات (الإشعارات للملاحين)، والتواصل مع القوات البحرية الأميركية عبر قناة الاتصال المباشر مع (أبراج القيادة) رقم 16، وذلك عند العمل في منطقة خليج عُمان والمقتربات المؤدية إلى مضيق هرمز".

وكان ترامب قد قال الأحد، إن البحرية الأميركية ستبدأ في فرض حصار على إيران عبر التحكم في دخول وخروج السفن من مضيق هرمز.

وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشال: "بأثر فوري، ستبدأ البحرية الأميركية، وهي الأفضل في العالم، عملية فرض حصار على أي وجميع السفن التي تحاول دخول أو مغادرة مضيق هرمز. وفي مرحلة ما، سنصل إلى وضع السماح للجميع بالدخول والسماح للجميع بالخروج، لكن إيران لم تسمح بحدوث ذلك بمجرد قولها: قد تكون هناك ألغام في مكان ما، لا يعلم بها أحد سواهم".

وشدد ترامب على أن: "هذا ابتزاز عالمي، وقادة الدول، وخاصة الولايات المتحدة، لن يخضعوا أبدا للابتزاز. وقد أصدرتُ تعليماتي أيضا للبحرية بالبحث عن كل سفينة في المياه الدولية واعتراضها إذا كانت قد دفعت رسوم عبور لإيران. ولن يحظى أي طرف يدفع رسوما غير قانونية بمرور آمن في أعالي البحار".

كذلك أكد ترامب: "سنبدأ بتدمير الألغام التي زرعتها إيران في المضيق. وأي إيراني يطلق النار علينا أو على السفن السلمية سيتم تدميره بالكامل".

وأوضح ترامب: "سيبدأ الحصار قريبا، وستشارك دول أخرى فيه. ولن يُسمح لإيران بالاستفادة من هذا العمل غير القانوني من الابتزاز. فهم يريدون المال، والأهم من ذلك، يريدون السلاح النووي".

وشدد على أنه "نحن في حالة جاهزية كاملة، وستقوم قواتنا العسكرية بإنهاء ما تبقى من إيران".

وكتب ترامب: "تعهدت إيران بفتح مضيق هرمز، لكنها فشلت عن علم في القيام بذلك. وقد تسبب هذا في قلق واضطراب ومعاناة لكثير من الناس والدول حول العالم. وتقول إنها زرعت ألغاما في المياه، رغم أن كامل أسطولها البحري ومعظم وسائل زرع الألغام لديها قد تم تدميرها بالكامل. ربما فعلت ذلك، لكن أي مالك سفينة قد يغامر ويخاطر؟".

واعتبر أن "في ذلك إضرارا كبيرا ووصمة دائمة على سمعة إيران وما تبقى من قادتها، لكننا تجاوزنا كل ذلك. وكما وعدت، عليها أن تبدأ فورا بعملية فتح هذا الممر المائي الدولي وبسرعة! إنهم ينتهكون كل القوانين".