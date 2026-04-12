وقال ماجيار ‌أمام آلاف ‌المؤيدين ⁠الذين كانوا يهتفون على ضفاف نهر الدانوب "لقد نجحنا، ⁠لقد ‌فاز تيسا ⁠والمجر في هذه الانتخابات".

وأضاف "في ⁠تاريخ المجر الديمقراطية، لم ⁠يسبق أن صوّت هذا العدد الكبير من الناس من قبل، ولم يحصل أي حزب من قبل على ‌تفويض قوي مثل تيسا".

وأقرّ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالهزيمة بعد نتيجة انتخابات وصفها بـ"المؤلمة"، منهيا بذلك 16 عاما في السلطة.

وبعد فرز 97.35 بالمئة من أصوات المراكز الانتخابية، حصل حزب "تيسا" المعارض على 138 مقعدا من أصل 199 في البرلمان بنسبة 53.6 بالمئة من الأصوات، بحسب النتائج الرسمية.

تداعيات خسارة أوربان

حظيت الانتخابات المجرية بمتابعة عن كثب في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، حيث أيّد الرئيس دونالد ترامب حليفه أوربان الذي يصف نفسه بأنه "شوكة" في خاصرة الاتحاد الأوروبي ومدافع عن "الديمقراطية غير الليبرالية"، وهو مقرّب أيضا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وستكون لهزيمة أوربان تداعيات كبيرة ليس فقط على المجر، بل على الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وخارجها.

ومن المرجح أن تُنهي هذه الهزيمة دور المجر المعارض داخل الاتحاد الأوروبي، مما يمهد الطريق أمام قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو (105 مليارات دولار) لأوكرانيا التي مزقتها الحرب، والذي ‌كان رئيس أوربان يعرقله.

وقد يمهد ذلك أيضا إلى ‌الإفراج في نهاية المطاف عن ⁠أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للمجر، والتي علقها التكتل بسبب ما وصفته بروكسل بافتقار أوربان للمعايير الديمقراطية.

وتحرم هذه النتيجة الرئيس بوتين من حليفه الرئيسي في الاتحاد الأوروبي، وتحدث صدمة في الأوساط اليمينية في جميع أنحاء الغرب، بما في ذلك البيت الأبيض.

وكان نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس قد زار المجر هذا الأسبوع لدعم أوربان، وهاجم ما اعتبره تدخلا من "بيروقراطيي" بروكسل في المجر، في حين وعد ترامب بدعم المجر اقتصاديا إذا حقق حزب أوربان النصر.

فرحة أوروبية بهزيمة أوربان

انهالت التهاني لماجيار بعد إعلان النتائج، خصوصا من الاتحاد الأوروبي ودوله.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منشور على منصة إكس: "قلب أوروبا ينبض بقوة أكبر في المجر هذه الليلة".

وكتب المستشار الألماني فريديريش ميرتس في منشور موجه للمجريين على إكس: "أتطلع إلى العمل معكم"، مضيفا "دعونا نوحد الجهود من أجل أوروبا قوية وآمنة، وقبل كل شيء، موحدة".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه تحدث مع ماجيار الأحد "لتهنئته على فوزه"، وقال عبر إكس: "ترحب فرنسا بانتصار المشاركة الديمقراطية، والتزام الشعب المجري بقيم الاتحاد الأوروبي، ومكانة المجر في أوروبا".

كما هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ماجيار على "فوزه الساحق"، وتعهد بالعمل مع القيادة الجديدة للمجر "لصالح كلا البلدين".

وكتب زيلينسكي في منشور على إكس: "أهنئ (بيتر ماجيار) وحزب تيسا على فوزهم الساحق... نحن مستعدون لعقد اجتماعات والعمل البناء المشترك لصالح كلا البلدين، وكذلك من أجل السلام والأمن والاستقرار في أوروبا".