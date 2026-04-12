وأعلن المنافس المنتمي إلى يمين الوسط بيتر ماجيار فوزه في الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن أوربان هنأه خلال اتصال هاتفي، وفق منشور له على "فيسبوك" يوم الأحد.

وجاء إعلان ماجيار بعد أن أظهرت النتائج الجزئية تقدم حزبه "تيسا" نحو تحقيق أغلبية برلمانية كاسحة، ما قد يضع حدا لحكم أوربان المستمر منذ 16 عاماً.

وأشارت النتائج الأولية، مع فرز 53.45% من الأصوات، إلى حصول حزب "تيسا" بزعامة ماجيار على 136 مقعداً في البرلمان المؤلف من 199 مقعداً، مقابل 56 مقعداً لحزب "فيدس" بزعامة أوربان.

وفي أول تعليق له بعد الخسارة، قال أوربان: "لن نستسلم أبداً"، في إشارة إلى استمرار حضوره السياسي رغم نتائج الانتخابات.

وتحظى نتائج الانتخابات المجرية بمتابعة دولية واسعة، نظراً لموقع أوربان على الساحة السياسية العالمية، إذ يعد حليفا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما تربطه علاقات وثيقة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت يواجه فيه انتقادات متكررة من الاتحاد الأوروبي بشأن سيادة القانون والحريات

. ومن شأن هذه النتائج أن تعيد رسم توازنات المجر بين موسكو وواشنطن وبروكسل.