وقال لايتر، في مقابلة مع مارغريت برينان على برنامج "فيس ذا نيشن"، إن تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" يتضمن معلومات غير صحيحة، مضيفا: "هناك الكثير في ذلك المقال غير صحيح ببساطة، وهي رواية كانت مثيرة للاهتمام، لكنها غير دقيقة".

وأضاف: "كل هذا الحديث عن أن رئيس الوزراء (نتنياهو) جاء وجر الرئيس (ترامب) إلى ذلك، هو لأغراض دعائية. كنت في الغرفة خلال ذلك الاجتماع. هم لم يكونوا هناك".

كما رد السفير الإسرائيلي على ما ورد في التقرير بشأن تقديرات إسرائيلية بضعف إيران وعجزها عن إغلاق مضيق هرمز أو مهاجمة أهداف أميركية في المنطقة، قائلا: "لم نقل ذلك. ما طرحناه هو الإمكانية التي يجب العمل نحوها، ولم يتم تقديم أي شيء كحقيقة".

وتطرق لايتر إلى مفاوضات وقف إطلاق النار في إسلام آباد، مشيرا إلى توافق إسرائيلي أميركي في التخطيط والتنفيذ، بقوله: "كنا متوافقين تمامًا منذ البداية، وسننهي هذا الأمر معا أيضا. نحن ندعم بالكامل جهود الرئيس، سواء دبلوماسيا أو عسكريا".

وأضاف أن توقف المفاوضات الحالي قد لا يكون دائما، لافتًا إلى أن هناك أسبوعا آخر متبقيا في وقف إطلاق النار يمثل فرصة لمواصلة المحادثات.

وقال: "نحن نعرف الإيرانيين. نعرف هذا النظام. لا نعتقد أنهم ذاهبون إلى أي مكان، لكن من المهم إعطاء الفرصة".

وفي سياق متصل، أشار إلى ما نسب إلى جهاز الموساد بشأن احتمال تجدد الاحتجاجات داخل إيران، قائلا: "الموساد اعتقد ذلك، كما رأينا في يناير، حيث خرج مئات الآلاف وملايين الأشخاص إلى الشوارع. إمكانية حدوث ذلك مرة أخرى الآن أكبر، وما زلنا نعتقد أنها كبيرة جدًا".