وقال البوسعيدي، الأحد: "قد يتطلب النجاح من الجميع تقديم تنازلات مؤلمة، لكن ذلك لا يقارن بألم وفشل الحرب"، داعيا إلى تمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوعين ومواصلة المحادثات.

ونشر البوسعيدي تصريحاته على منصة "إكس" عقب انتهاء 21 ساعة من مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة باكستان، من دون تحقيق نتائج ملموسة.

وأوضح أنه التقى شخصيا بنائب الرئيس الأميركي جيه.دي. فانس قبل "ساعات فقط من اندلاع الحرب" في 28 فبراير، مشيرا إلى أنه خرج بانطباع بأن فانس والرئيس الأميركي دونالد ترامب كانا يميلان بشدة إلى تجنب "التورط في الحرب".

وكان فانس، الذي ترأس الوفد الأميركي خلال المحادثات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، قد أعلن أن المفاوضات انتهت دون التوصل إلى اتفاق، بعدما رفضت إيران تقديم ضمانات بعدم تطوير سلاح نووي.