وقال شريف، في حديث لبرنامج "فيس ذا نيشن" على شبكة سي بي إس الأميركية: "المحادثات لم تمت. هناك حالة جمود"، في إشارة إلى استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب في المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن بلاده ستواصل وساطتها بين طهران وواشنطن، بعد اختتام جولة ماراثونية من المفاوضات دون نتائج حاسمة.

وأضاف، في بيان رسمي: "لطالما اضطلعت باكستان، وستواصل القيام بدورها في تيسير التواصل والحوار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية في الأيام المقبلة".

وأوضح دار أن قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، أسهم في التوسط في عدة جولات من "المفاوضات المكثفة والبناءة"، التي اختتمت صباح الأحد بالتوقيت المحلي.

وكان نائب الرئيس الأميركي جيه.دي. فانس، الذي قاد الوفد الأميركي، قد أعلن انتهاء المحادثات دون التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الخلافات لا تزال قائمة، خصوصاً بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتأتي هذه التطورات عقب هدنة لمدة أسبوعين أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أسابيع من الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في وقت تؤكد فيه باكستان استمرار جهودها لدفع الأطراف نحو تسوية دبلوماسية شاملة.