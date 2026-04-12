وكتب وزير نصار بمنصة إكس : "تخلت إيران عن شرط وقف إطلاق النار الشامل، وجلست إلى طاولة المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة للإفراج عن أموالها".

وتساءل وزير العدل اللبناني في منشوره قائلا: "فهل اقتنع جميع اللبنانيين كل اللبنانيين، بعد كل هذه الحروب والمغامرات والمآسي وجبهات الإسناد، أن الخيار الوحيد والمنقذ هو لبنان، لبنان فقط؟".

وشنت إسرائيل غارات عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية ومناطق متفرقة في لبنان بعد دخول وقف إطلاق النار مع إيران حيز التنفيذ.

ورغم تصريحات مسؤولين إيرانيين بأن وقف إطلاق النار يشمل لبنان، فإن المفاوضات التي جرت في إسلام أباد لم تتطرق إلى الملف اللبناني، بحسب تقارير إعلامية متعددة.

وركزت المفاوضات على أزمة مضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة ومخزون اليورانيوم.

وقال مسؤول بارز في الخارجية الأميركية لموقع "سكاي نيوز عربية" إن مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان منفصلة عن المحادثات التي استضافتها إسلام آباد بين واشنطن وطهران.