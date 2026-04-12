اعتبر وزير العدل اللبناني عادل نصار أن دخول إيران في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة يعكس تحولا في مقاربتها، مشيرا إلى أنها تخلت عن شرط وقف إطلاق النار الشامل وجلست إلى طاولة التفاوض بهدف الإفراج عن أموالها.
وكتب وزير نصار بمنصة إكس : "تخلت إيران عن شرط وقف إطلاق النار الشامل، وجلست إلى طاولة المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة للإفراج عن أموالها".
وتساءل وزير العدل اللبناني في منشوره قائلا: "فهل اقتنع جميع اللبنانيين كل اللبنانيين، بعد كل هذه الحروب والمغامرات والمآسي وجبهات الإسناد، أن الخيار الوحيد والمنقذ هو لبنان، لبنان فقط؟".
وشنت إسرائيل غارات عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية ومناطق متفرقة في لبنان بعد دخول وقف إطلاق النار مع إيران حيز التنفيذ.
ورغم تصريحات مسؤولين إيرانيين بأن وقف إطلاق النار يشمل لبنان، فإن المفاوضات التي جرت في إسلام أباد لم تتطرق إلى الملف اللبناني، بحسب تقارير إعلامية متعددة.
وركزت المفاوضات على أزمة مضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة ومخزون اليورانيوم.
وقال مسؤول بارز في الخارجية الأميركية لموقع "سكاي نيوز عربية" إن مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان منفصلة عن المحادثات التي استضافتها إسلام آباد بين واشنطن وطهران.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وافق على بدء محادثات بشأن اتفاق سلام مع لبنان، لكنه وضع شرطين لتحقيق ذلك.
وقال نتنياهو في رسالة مصورة: "لقد أعطيت موافقتي، لكن بشرطين: نريد تفكيك سلاح حزب الله، ونريد اتفاق سلام حقيقي يدوم لأجيال".
وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت عقد اجتماع مع إسرائيل في واشنطن الأسبوع المقبل، لمناقشة وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وإمكانية بدء مفاوضات.