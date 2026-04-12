وأضاف بيسكوف أن القوات الروسية ستواصل القتال في أوكرانيا بعد انتهاء "هدنة عيد الفصح" بالتقويم الشرقي في وقت لاحق اليوم الأحد.

كييف وموسكو تتبادلان اتهامات بخرق الهدنة

من ناحية ثانية، تبادلت أوكرانيا وروسيا اتهامات الأحد بخرق هدنة عيد الفصح مئات المرّات، في وقت تتواصل الحرب للعام الخامس على التوالي.

واتفق الطرفان على وقف الأعمال العدائية لمناسبة العطلة بعدما وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس على مقترح قدّمه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل أكثر من أسبوع، مؤكدا أن كييف سترد بالمثل على أي انتهاك روسي.

وكان الكرملين أعلن الخميس أن الهدنة ستستمر 32 ساعة، وتبدأ السبت الساعة الرابعة بعد الظهر (13:00 توقيت غرينيتش) حتى نهاية يوم الأحد.

وكما كان الحال خلال هدنة مماثلة العام الماضي، شهدت الجبهة الممتدة على طول 1200 كيلومتر هدوءا نسبيا.

وأفادت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في منشور صباح الأحد بأن روسيا انتهكت الهدنة 2299 مرة.

وبعد دقائق، اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية في بيان على تطبيق "ماكس" بانتهاك وقف إطلاق النار 1971 مرة.

وتبادل الجيشان اتهامات بشن مئات الضربات المدفعية والهجمات بطائرات مسيّرة وهجمات عسكرية.