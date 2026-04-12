تم القبض على المشتبه به، وهو في الأربعينيات من عمره، بتهمة التخريب الجنائي المزعوم، ولا يزال رهن الاحتجاز على خلفية الحادث الذي وقع يوم السبت في مطار شانون في مقاطعة كلير.

وتُظهر لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي شخصًا يتسلق طائرة نقل عسكرية أميركية من طراز C-130 هيركوليز، كانت متوقفة على ممر جانبي ناءٍ.

وصرح متحدث باسم الشرطة الأيرلندية "غاردا سيوشانا" في بيان: "يوم السبت 11 أبريل 2026، دخل رجل بالغ منطقة غير مصرح له بدخولها مطار شانون، شانون، مقاطعة كلير".

وأضاف "وقد ألقت الشرطة القبض على رجل بالغ، في الأربعينيات من عمره، بتهمة إتلاف ممتلكات عامة قبل الساعة 11:00 صباحًا بقليل، وهو محتجز حاليًا بموجب المادة 4 من قانون العدالة الجنائية لعام 1984 في مركز شرطة تابع لقسم كلير/تيبيراري.. ولا تزال التحقيقات جارية."

وإلى جانب الشرطة الأيرلندية، استجابت للحادث عناصر من شرطة المطار، وفرق الإطفاء والإنقاذ التابعة لمطار شانون، وأفراد من قوات الدفاع المتواجدين في المطار.

وتم تعليق عمليات المطار مؤقتًا بعد الحادث، حيث تأخرت رحلتان مغادرتان، بينما وُضعت طائرة قادمة من لورد، فرنسا، في مسار انتظار.

وقال متحدث باسم مجموعة مطار شانون إن العمليات استؤنفت بعد وقت قصير من الحادث: "علّق المطار عملياته في حوالي الساعة 9:50 صباحاً، واستأنف عملياته في الساعة 10:15 صباحاً."