وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "وفقا لأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، التزمت جميع مجموعات القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة بوقف إطلاق النار التزامًا صارمًا اعتبارا من الساعة 16:00 مساء يوم 11 أبريل، وبقيت في خطوطها ومواقعها التي كانت تسيطر عليها سابقا".

وأضاف: "كما تم إحباط 4 محاولات من جانب العدو للتقدم نحو مواقع قواتنا في بلدات كوندراتوفكا، ونوفا سيتش في مقاطعة سومي، وقرية كالينيكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت إلى أن "القوات الأوكرانية هاجمت بطائرتين دون طيار في مقاطعتي كورسك وبيلغورود. ونتيجة لذلك، أصيب مدنيون، بينهم طفل".

وبدأ سريان وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة عيد الفصح، من تمام الساعة 16:00 بتوقيت موسكو، يوم أمس السبت، وسيستمر حتى 13 أبريل.