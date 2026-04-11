وقال ترامب في حديث للصحفيين، السبت، ‌إن ‌الصين ⁠ستواجه "مشاكل ⁠كبيرة" إذا ‌صدرت ⁠أسلحة إلى ⁠إيران.

وكان ترامب يرد على سؤال بشأن تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، الجمعة.

وقالت الشبكة، الجمعة، نقلا عن 3 مصادر مطلعة، إن معلومات استخباراتية أميركية تشير إلى أن الصين تستعد لتسليم منظومات دفاع جوي جديدة إلى إيران ‌في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وذكرت المصادر أن "هناك مؤشرات على ‌أن بكين ‌تعمل على إرسال الشحنات عبر دول ثالثة لإخفاء مصدرها".

وقالت "سي إن إن"، نقلا ⁠عن مصادر لم تسمها، إن بكين تستعد لنقل أنظمة صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف تعرف باسم "مانباد".

وفي تحذيره إلى الصين، لم يتطرق ترامب إلى ‌مزيد من التفاصيل.

ولم ترد وزارتا ⁠الخارجية الأميركية والصينية على طلبات "رويترز" ​للتعليق، لكن السبت نفى متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن تقديم أسلحة لأي طرف من أطراف الصراع الأميركي الإيراني.

وقال المتحدث إن "المعلومات المتداولة (بهذا الشأن) غير صحيحة. باعتبارها دولة كبرى مسؤولة، تفي الصين باستمرار بالتزاماتها الدولية. ونحث الجانب الأميركي على الامتناع عن إطلاق ادعاءات لا أساس لها، والربط بين الأمور بشكل ضار والانخراط في الإثارة، ونأمل أن تبذل الأطراف المعنية المزيد للمساعدة في تهدئة التوترات".

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأميركي بكين مطلع شهر مايو المقبل، لإجراء محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

والصين، إلى جانب روسيا، هما أكبر داعمين دوليين لإيران، وتعملان على مساعدتها لتخفيف وطأة العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ عقود.

وتعقد الولايات المتحدة وإيران مفاوضات رفيعة المستوى في إسلام آباد، السبت، ​لبحث ‌سبل إنهاء الحرب.