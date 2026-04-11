وأوضح نتنياهو في خطاب متلفز أن أن إيران كانت "قريبة جدا" من تصنيع سلاح نووي وإنتاج مئات الصواريخ، مشيرا إلى أن إسرائيل حالت دون تحقيق ذلك، وأنها استهدفت مواقع في مختلف أنحاء إيران.

وقال نتنياهو: "لقد نجحنا في سحق البرنامج النووي الإيراني وسحق برنامجها الصاروخي"، مضيفا أن الحرب أضعفت أيضا القادة الإيرانيين وحلفاءهم الإقليميين".

وتابع "لقد أرادوا خنقنا، والآن نحن من نخنقهم. لقد هددوا بسحقنا، والآن يقاتلون من أجل بقائهم".

وأضاف أن إسرائيل قتلت 12 عالما نوويا إيرانيا في إطار جهودها لوقف البرنامج النووي لطهران.

كما أكد أن إسرائيل قضت على جزء كبير من قدرات حزب الله وقياداته وعناصره، ودمرت العديد من أنفاقه.

وأشار نتنياهو إلى موافقة إسرائيل على إجراء مفاوضات مباشرة مع لبنان، شريطة نزع سلاح حزب الله والتوصل إلى اتفاق سلام مستدام.