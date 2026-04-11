وقال ماكرون إنه أجرى مباحثات مع مسعود بزشكيان، وحثه على اغتنام الفرصة التي تتيحها المحادثات التي انطلقت في إسلام آباد لتمهيد الطريق نحو خفض تصعيد دائم.

كما دعا ماكرون الرئيس الإيراني إلى أبرام اتفاق صارم "يوفر ضمانات قوية لأمن المنطقة، بمشاركة جميع الدول المعنية".

وأكد الرئيس الفرنسي ضرورة أن تبادر إيران بسرعة إلى استعادة حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما تبدي فرنسا استعدادها للمساهمة فيه.

وشدد على أهمية الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار، بما في ذلك في لبنان. وتؤكد فرنسا دعمها الكامل لإجراءات السلطات اللبنانية، التي وحدها تمتلك الشرعية لممارسة سيادة الدولة وتحديد مصير لبنان.