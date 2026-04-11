وقال بعض المسؤولين الأميركيين إنهم قلقون من أن تستغل إيران فترة توقف القتال لإعادة تشكيل جزء من ترسانتها الصاروخية.

كان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قد أكد للصحفيين هذا الأسبوع إن برنامج الصواريخ الإيراني "تم تدميره بشكل وظيفي"، وأن منصات الإطلاق والصواريخ "استُنزفت ودُمّرت وأصبحت شبه غير فعالة بالكامل".

ووفق الصحيفة، فإن البيت الأبيض أكد أن الولايات المتحدة وجهت ضربات مدمرة لإيران عززت موقف واشنطن في المحادثات الجارية في باكستان، لكن مسؤولين مطلعين قالوا إن إيران لا تزال قادرة على نشر المزيد من الصواريخ.

وأوضح مسؤولون مطلعون على تقييمات للاستخبارات الأميركية أن إيران لا تزال تمتلك آلاف الصواريخ الباليستية في ترسانتها التي يمكنها استخدامها عبر استرجاع منصات الإطلاق من مناطق تخزين تحت الأرض.

وبحسب الصحيفة فإن تقارير الاستخبارات الأميركية تشير إلى أن إيران يمكنها إعادة بناء جزء من قوتها الصاروخية.

وبينما يقول مسؤولون أميركيون إن أكثر من نصف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية قد دمرت أو تضررت أو أصبحت عالقة تحت الأرض، فإن العديد من المنصات المتبقية يمكن إصلاحها أو استخراجها من المجمعات تحت الأرض، بحسب المسؤولين.

كما أن مخزون إيران من الصواريخ قد انخفض تقريبا إلى النصف خلال الصراع، لكنها لا تزال تحتفظ بآلاف الصواريخ الباليستية متوسطة وقصيرة المدى التي يمكن إخراجها من أماكن الاختباء أو استرجاعها من مواقع تحت الأرض، وفقًا لمسؤولين أميركين وإسرائيليين.

ولدى إيران أقل من 50 بالمئة من الطائرات المسيرة الهجومية أحادية الاتجاه التي كانت تمتلكها في بداية الحرب، لأنها استهلكت الكثير منها خلال الصراع، كما أن مواقع إنتاج الأسلحة في طهران تعرضت لهجمات من الولايات المتحدة وإسرائيل، حسبما يقول المسؤولون الأميركيون. لكنهم أفادوا بأن النظام الإيراني يمكنه الحصول على أنظمة مماثلة من روسيا لاستخدامها ضد جيرانه، بحسب المسؤولين.

كما لا تزال إيران تمتلك مخزونا صغيرا من الصواريخ المجنحة، والتي يمكن استخدامها لاستهداف السفن في الخليج العربي أو القوات الأميركية التي قد تحاول السيطرة على جزيرة، إذا انهارت المفاوضات، حسبما يقول المسؤولون .

يقول مسؤولون إسرائيليون وفق الصحيفة، إن حوالي ثلثي منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية خرجت من الخدمة خلال الحرب، لكنهم يشيرون إلى أن الإيرانيين يمكنهم استرجاع العديد منها التي عُلقت تحت الأرض بسبب الضربات الأميركية والإسرائيلية.

كما يقول المسؤولون الإسرائيليون إن إيران لا تزال تمتلك أكثر من 1000 من أصل حوالي 2500 صاروخ متوسط المدى كانت تمتلكها في بداية الحرب، بينما تم إطلاق أو تدمير البقية.