وكتب ترامب عبر منصة ترو سوشال: "أعداد هائلة من ناقلات النفط الفارغة تماما، بعضها من أكبر ناقلات النفط في العالم، تتجه الآن إلى الولايات المتحدة لتحميلها بأفضل أنواع النفط (والغاز!) وأكثرها جودة في العالم من أي مكان تريد".

وأضاف ترامب: "لدينا من النفط ما يفوق مجموع ما لدى أكبر اقتصادين نفطيين في العالم، وبجودة أعلى. نحن بانتظاركم. أسرعوا في الوصول".

كانت ترامب قد حذر في وقت سابق، الخميس، إيران من فرض رسوم على سفن الشحن التي تمر عبر مضيق هرمز، بعدما وافقت طهران على إعادة فتح هذا الممر الحيوي كجزء من وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وقال ترامب في منشور على "تروث سوشال": "هناك تقارير تفيد بأن إيران تفرض رسوما على ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز. من الأفضل ألا تفعل ذلك، وإذا كانت تقوم بذلك، فمن الأفضل أن تتوقف الآن!".

واعتبر ترامب أن إيران ‌تقوم ‌بعمل "سيء للغاية" ‌فيما ‌يتعلق بالسماح ⁠بمرور النفط ⁠عبر ‌مضيق هرمز، مضيفا: "هذا ​ليس الاتفاق الذي بيننا".

وفي منشور ثان بعد دقائق، أضاف ترامب "بسرعة كبيرة، سترون النفط يبدأ بالتدفق، سواء بمساعدة إيران أو بدونها".

وكان ترامب قد قال في وقت سابق من يوم الخميس، إنه "متفائل للغاية" بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران.

وأضاف ترامب، أن القادة الإيرانيين يبدون مرونة أكبر في المحادثات الخاصة مقارنة بتصريحاتهم العلنية.

وشدد ترامب على أن فشل المفاوضات سيؤدي إلى تداعيات قاسية، قائلا: "إذا لم يبرموا اتفاقا، فسيكون الأمر مؤلما للغاية".