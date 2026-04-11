الملف النووي

يمثل البرنامج النووي الإيراني المحور الرئيسي، إذ تصر واشنطن على منع طهران من امتلاك سلاح نووي كأولوية مطلقة.

تخصيب اليورانيوم

تبحث المفاوضات مستويات تخصيب اليورانيوم، حيث تتمسك إيران بحقها في التخصيب لأغراض سلمية، بينما تضغط واشنطن لوقفه وتسليم مخزون اليورانيوم عالي التخصيب وفق جدول زمني محدد.

مضيق هرمز

يبرز أمن الملاحة في مضيق هرمز كملف محوري، إذ تطالب واشنطن بفتحه دون قيود، في حين تسعى طهران لفرض رسوم على عبور السفن.

وقف إطلاق النار في لبنان شرط إيراني

تشترط إيران وقف التصعيد في لبنان كمدخل لأي اتفاق، بينما ترفض الولايات المتحدة ربط هذا الملف بالمفاوضات.

رفع العقوبات والتعويضات مطلب إيراني

تطالب طهران بالإفراج عن أصولها المجمدة ورفع العقوبات الاقتصادية، إضافة إلى الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب الأخيرة.

تقييد البرنامج الصاروخي شرط أميركي

تربط واشنطن رفع العقوبات بإحراز تقدم في المفاوضات، وتشترط تقييد البرنامج الصاروخي الإيراني، وهو ما ترفضه طهران.

خلافات حول النفوذ الإقليمي

تسعى الولايات المتحدة إلى إدراج وقف دعم إيران لوكلائها في المنطقة ضمن أي اتفاق شامل، فيما تفضل طهران حصر النقاش في ملفات محددة.

ورغم انطلاق الحوار، لا تزال الفجوة واسعة بين مواقف الجانبين، ما يجعل نتائج المفاوضات مرهونة بقدرة الوسطاء على تقريب وجهات النظر وتحقيق تسوية مستدامة.