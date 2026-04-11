وقال مكتب شريف، في بيان، إن اللقاء عقد بالتزامن مع انطلاق محادثات السلام، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء شدد على تطلع بلاده إلى مواصلة تسهيل التقدم نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة.

وجاء في البيان: "مع بدء محادثات إسلام أباد اليوم (السبت)، عقد رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف اجتماعا مع سعادة نائب رئيس الولايات المتحدة الأميركية جاي دي فانس".

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء شدد على تطلع باكستان إلى مواصلة العمل على تسهيل إحراز الطرفين تقدما نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة".

وأعرب شريف عن أمله في أن تمثل هذه المحادثات نقطة انطلاق نحو تسوية شاملة، فيما أبدى فانس تفاؤلا حذرا بنتائجها، محذرا من أن أي محاولة لعرقلة العملية ستقابل برد حازم.

كما أكد البيت الأبيض أن فانس أجرى مباحثات مع شريف، بمشاركة المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في إطار مساع دبلوماسية لاحتواء التصعيد.

وفي سياق متصل، شددت السلطات الباكستانية الإجراءات الأمنية في إسلام آباد، حيث نشرت نحو 10 آلاف عنصر من الجيش والشرطة وقوات شبه عسكرية لتأمين المباحثات، وأغلقت ما يُعرف بـ"المنطقة الحمراء" التي تضم مقار حكومية ودبلوماسية.