فقد أفاد مسؤول أميركي رفيع لشبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية بأن الولايات المتحدة لم توافق على الإفراج عن أي أصول إيرانية مجمدة.

وأضاف أن تقريرا لوكالة رويترز استند إلى مصدر إيراني رفيع لم يكن دقيقًا.

كما أشار إلى أن الاجتماعات مع إيران لم تبدأ بعد، وبالتالي لم تتم مناقشة أي اتفاقات على الإطلاق.

وكانت رويترز نقلت عن مصدر إيراني رفيع المستوى قوله، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في قطر وبنوك أجنبية أخرى.

ورحب المصدر بهذه الخطوة باعتبارها دليلا على "الجدية" بشأن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن خلال المحادثات في إسلام أباد.

وعقد نائب الرئيس جي دي فانس اجتماعًا ثنائيًا مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وضم الوفد الأميركي فانس وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما ضم الوفد الباكستاني محسن نقفي وزير الداخلية وإسحاق دار وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء.