ورحب المصدر بهذه الخطوة باعتبارها دليلا على "الجدية" بشأن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن خلال المحادثات في إسلام أباد.

ولم تصدر الولايات المتحدة أي تعليقات علنية بشأن مسألة إلغاء تجميد الأصول.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية الأمر، لرويترز إن إلغاء تجميد الأصول "مرتبط مباشرة بضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز"، وهو ما يتوقع أن يكون قضية رئيسية في المحادثات.

يشار إلى أن هذا الأمر هو أحد النقاط الرئيسية التي تريد إيران من الولايات المتحدة أن تقوم به إلى جانب إنهاء العقوبات التي تشل اقتصادها منذ سنوات.

وكانت واشنطن أشارت في وقت سابق إلى أنها منفتحة على تخفيف كبير للعقوبات لكن فقط مقابل تنازلات من طهران بشأن برامجها النووية والصاروخية.