فقد قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن الوفد الإيراني، بقيادة محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، اجتماع برئيس وزراء باكستان قبيل بدء المفاوضات مع واشنطن.

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، ذكرت في وقت سابق اليوم أن الوفد الإيراني، في المحادثات المرتقبة اليوم في باكستان، من المقرر أن يجتمع مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف ظهر اليوم السبت.

وكان فريق التفاوض الإيراني، برئاسة رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف ، الذي يضم وزير الخارجية عباس عراقجي، قد التقى مساء أمس الجمعة مع قائد الجيش الباكستاني، المارشال عاصم منير.

تأتي تلك الاجتماعات قبل محادثات بالغة الأهمية بين إيران وأميركا في إسلام باد، تهدف إلى التوصل إلى نهاية دائمة للحرب في الشرق الأوسط.