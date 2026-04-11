وذكر بيان لوزارة الخارجية الباكستانية أن دار أكد مجددا رغبة إسلام أباد في مواصلة تيسير وصول الطرفين إلى "حل دائم وراسخ للصراع".

وكانت الخارجية الباكستانية، قالت في وقت سابق السبت، إن الوفد الأميركي للمفاوضات مع إيران وصل إسلام أباد بالفعل.

وأوضحت أن الوفد الأميركي برئاسة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، وصلوا إسلام أباد لإجراء محادثات سلام مع إيران.

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي أكد في وقت سابق أن وفدا من كبار المسؤولين الإيرانيين وصل إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد أمس الجمعة تمهيدا لخوض محادثات مع الولايات المتحدة.

ويقود الوفد الإيراني رئيس البرلماني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي.

ومن المقرر أن تجري الولايات المتحدة وإيران مفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام اباد اليوم السبت لإنهاء حربهما التي استمرت 6 أسابيع، على الرغم من أن طهران ألقت بظلال من الشك على المحادثات بقولها إنها لا يمكن أن تبدأ دون التزامات بشأن لبنان والعقوبات.