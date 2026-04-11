تفصيلا، أفادت وسائل إعلام روسية بأن "وقف إطلاق النار" بين روسيا وأوكرانيا، يبدأ اليوم السبت بالتزامن مع عيد الفصح، مشيرة إلى أن ذلك يأتي وفقا لقرار صادر عن القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت وسائل الإعلام الروسية إلى أنه "رغم ترحيب الأطراف بالاتفاق، يشكك خبراء بنوايا كييف التي خرفت سابقا اتفاقات مماثلة".

ووفقًا لبيان، نُشر يوم الخميس الماضي على موقع الكرملين الإلكتروني، سيبدأ وقف إطلاق النار في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت موسكو يوم 11 أبريل، وسيستمر حتى نهاية يوم 12 أبريل.

وتتوقع روسيا أن يحذو الجانب الأوكراني حذوها.

تدمير 99 طائرة مسيرة أوكرانية

على صعيد العمليات العسكرية، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 99 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 8:00 مساءً يوم 10 أبريل إلى الساعة 7:00 صباحا يوم 11 أبريل بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 99 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأوضحت الوزارة أن عمليات الإسقاط كانت فوق أراضي إقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، ومقاطعت بيلغورود، وبريانسك، وروستوف، وكالوغا، وكورسك، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود.