فقد نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية مصادر استخبارية أميركية إشارتها، في وقت متأخر أمس الجمعة، إلى أن بكين تستعد لشحن أسلحة إلى طهران وسط الهدنة المؤقتة والهشة في المنطقة.

وذكرت الشبكة، نقلا عن 3 مصادر مطلعة على أحدث تقييمات المخابرات، أن معلومات مخابراتية أميركية تشير إلى أن الصين تستعد لتسليم شحنة من منظومات الدفاع الجوي الجديدة إلى إيران في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.