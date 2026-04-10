وكشفت الشركة المتعاقدة مع وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) عن طلبية الوزارة من الصواريخ الاعتراضية المهمة، التي تم استخدامها بكثافة منذ شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران قبل 6 أسابيع.

والشهر الماضي ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن عددا كبيرا من صواريخ "باتريوت" نقلت من أوروبا نحو الشرق الأوسط، حيث تحول واشنطن الموارد نحو حربها على إيران.

وترك هذا ثغرات مثيرة للقلق في الدفاعات الجوية الأوروبية ضد روسيا.

وقالت "لوكهيد مارتن" في بيان، إن الطلبية جزء من اتفاق الشركة على زيادة إنتاج صواريخ "باتريوت" الاعتراضية من 620 العام الماضي إلى ألفين سنويا بحلول عام 2030، وهو اتفاق تم توقيعه مع البنتاغون في يناير الماضي.