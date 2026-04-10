وأجابت هاريس على سؤال مباشر من القس آل شاربتون بشأن نيتها الترشح قائلة: "قد أفعل. أنا أفكر في الأمر".

وجاءت تصريحاتها خلال المؤتمر السنوي لشبكة العمل الوطني، الذي شهد حضور عدد من المرشحين الديمقراطيين المحتملين، في إطار مساعيهم لكسب دعم الناخبين السود، الذين يعدون من أبرز الكتل التصويتية داخل الحزب الديمقراطي.

ورغم أن السباق التمهيدي لاختيار مرشح الحزب للرئاسة لن يبدأ فعليا قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، فإن المؤتمر شهد مؤشرات مبكرة على بدء التنافس بين عدد من الأسماء الديمقراطية المحتملة في سباق يُتوقع أن يكون مزدحما.

وفي هذه المرحلة المبكرة، لا يوجد مرشح بارز بشكل واضح، إلا أن هاريس حظيت بتفاعل لافت خلال المؤتمر، حيث نالت تصفيقا حارا من الحضور، وقوطعت كلمتها مرارا بهتافات تدعوها إلى الترشح مجددا.