وأكد المجلس وهو مجموعة ضغط تمثل المطارات الأوروبية في هذه الرسالة الموجهة إلى المفوضية الأوروبية والتي كشفت عنها صحيفة فايننشال تايمز أن "نقصا شاملا في وقود الطائرات سيصبح واقعا" في الاتحاد الأوروبي "إذا لم تُستأنف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل مستقر وفعّال خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة".

ودعا المجلس الذي يمثل نحو 600 مطار في حوالي 50 دولة، بروكسل إلى "مراقبة عاجلة" لتوافر وقود الطائرات وإمداداته خلال الأشهر الستة المقبلة، في ظل الارتفاع الكبير في أسعاره بسبب إغلاق إيران لمضيق هرمز.

كما دعا إلى تخفيف التشريعات الأوروبية، لا سيما فيما يتعلق بنصّ حول خفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة.

ويمر عبر مضيق هرمز نحو 20 بالمئة من إنتاج النفط والكيروسين والغاز في العالم.

ويسري وقف مؤقت لإطلاق النار منذ مساء الثلاثاء.

وتسببت الحرب في ارتفاع حاد في أسعار الكيروسين فاق نسبة ارتفاع أسعار النفط الخام.

ورفعت شركات طيران عدة في العالم أسعار تذاكرها وأوقفت رحلات، لأسباب تتعلق بالسلامة أو الربحية.