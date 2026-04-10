ومن المقرر استئناف محاكمة نتنياهو، الأحد، بعد أن رفعت إسرائيل حالة الطوارئ التي فرضتها بسبب ‌حربها مع إيران عقب إعلان وقف إطلاق النار يوم الأربعاء.

وقال الدفاع إنه ‌مستعد لمواصلة الاستماع ‌إلى شهادة أحد شهود الإثبات.

وجاء في المذكرة المقدمة إلى محكمة منطقة القدس "نظرا لأسباب أمنية ودبلوماسية سرية مرتبطة... بالأحداث المباغتة التي وقعت في دولة إسرائيل وفي أنحاء ‌الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، ‌لن يتمكن رئيس ⁠الوزراء من الإدلاء بشهادته في المحاكمة خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل".

وأضاف أن مظروفا مغلقا يحتوي على تفاصيل الأسباب السرية سلم إلى المحكمة ⁠التي ستصدر ‌حكمها بمجرد أن تقدم النيابة ردها.

ويعد نتنياهو أول ⁠رئيس وزراء إسرائيلي يتهم بارتكاب جريمة خلال توليه المنصب، ⁠وينفي تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة الموجهة إليه في 2019 بعد تحقيقات لسنوات.

وتأجلت محاكمته، التي ⁠بدأت في 2020 وقد تؤدي إلى عقوبات بالسجن، مرارا بسبب التزاماته الرسمية، دون أن تلوح نهاية لها في الأفق.

وتأثرت مكانة نتنياهو بالتهم الموجهة إليه، إلى جانب هجوم حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023. ومن المقرر أن تجري إسرائيل انتخابات في أكتوبر، وترجح استطلاعات رأي أن يخسرها ائتلاف نتنياهو الأكثر ميلا إلى اليمين في تاريخ إسرائيل.