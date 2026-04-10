ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن ترامب قوله "نقوم حاليا بتحميل السفن بأفضل الذخائر، وأفضل الأسلحة التي صُنعت على الإطلاق، أفضل حتى مما قمنا به سابقا عندما مزّقناهم إربا إربا".

وأضاف: "ما لم نتوصل إلى اتفاق، فسوف نستخدمها... بفعالية كبيرة".

يأتي ذلك في وقت توجه نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الى إسلام آباد تمهيدا للمفاوضات المرتقبة مع إيران، مع تحذيره إياها من "التلاعب" بواشنطن، بينما جددت طهران التمسك بشروط تسبق بدء المباحثات، خصوصا وقف إسرائيل إطلاق النار في لبنان.

إجراءات باكستان

وكثفت باكستان إجراءات الأمن في العاصمة إسلام آباد، الجمعة، قبل محادثات السلام المهمة المقررة بين المسؤولين الإيرانيين والأميركيين لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وظهرت باكستان على مدار الشهور الأخيرة كوسيط رئيسي بين طهران وواشنطن، حيث لعبت دورا محوريا في التوسط لوقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، لمدة أسبوعين.

وقالت مصادر أمنية باكستانية إن المحادثات في إسلام آباد من المتوقع أن تبدأ الجمعة بمناقشات أولية بين المتخصصين قبل الاجتماع الرئيسي، السبت. وقد تمتد المفاوضات حتى الأحد، إذا لزم الأمر.