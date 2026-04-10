وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، الجمعة، استبعاد مدريد من مركز التنسيق بسبب ما وصفته بـ"التحيز المفرط والمعادي لإسرائيل".

وفي ذات السياق، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إسبانيا بـ"العداء وشن حملة دبلوماسية ضد إسرائيل".

وقال نتنياهو في بيان مصور: "لقد اختارت إسبانيا مرارا الوقوف ضد إسرائيل. أولئك الذين يهاجمون دولة إسرائيل بدلاً من مواجهة الأنظمة الإرهابية لن يكونوا شركاءنا في تشكيل مستقبل المنطقة".

وأضاف: "أنا غير مستعد للتسامح مع هذا النفاق والعدائية. لن أسمح لأي دولة بشن حرب دبلوماسية ضدنا دون أن تدفع ثمنا".

ومن جهته أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن قرار استبعاد مدريد من مركز التنسيق نفذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأوضح ساعر أن "التحيز المفرط ضد إسرائيل في ظل قيادة بيدرو سانشيز المتشدد لدرجة أنه فقد كل القدرة على لعب دور بناء في تنفيذ خطة السلام الخاصة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وفي المركز الذي يعمل ضمن إطار هذه الخطة".

وأنشئ مركز التنسيق المدني العسكري جنوب إسرائيل في أكتوبر 2025 بهدف الإشراف وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية من المجتمع الدولي إلى قطاع غزة ضمن خطة ترامب للسلام في غزة، علما أنه جزء من القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم).

وتوترت العلاقات بين تل أبيب ومدريد في الآونة الأخيرة بعد انتقاد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز للعمليات العسكرية الإسرائيلية في إيران.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دان سانشيز الغارات الإسرائيلية على لبنان وحربها على إيران داعيا الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.