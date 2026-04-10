وقال فانس للصحفيين قبيل إقلاع طائرته من قاعدة أندروز الجوية قرب العاصمة الأميركية: "سنحاول خوض مفاوضات إيجابية"، مضيفا: "إذا كان الإيرانيون مستعدين للتفاوض بحسن نية، فنحن بالتأكيد مستعدون لمدّ اليد. إذا حاولوا التلاعب بنا، سيجدون أن الفريق المفاوض لن يكون مرحبا بذلك".

وأضاف فانس: "ترامب أعطانا بعض التوجيهات شديدة الوضوح بشأن المفاوضات".

كثفت باكستان إجراءات الأمن في العاصمة إسلام آباد، الجمعة، قبل محادثات السلام المهمة المقررة بين المسؤولين الإيرانيين والأميركيين لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وظهرت باكستان على مدار الشهور الأخيرة كوسيط رئيسي بين طهران وواشنطن، حيث لعبت دورا محوريا في التوسط لوقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، لمدة أسبوعين.

وقالت مصادر أمنية باكستانية إن المحادثات في إسلام آباد من المتوقع أن تبدأ اليوم الجمعة بمناقشات أولية بين المتخصصين قبل الاجتماع الرئيسي، السبت. وقد تمتد المفاوضات حتى الأحد، إذا لزم الأمر.