وقال ستارمر في مقابلة مع قناة ( ي.تي.في) التلفزيونية البريطانية عندما تم سؤاله بشأن منشور ترامب على موقع تروث سوشيال يوم الثلاثاء الماضي، الذي حذر فيه طهران بالتوصل إلى اتفاق أو مواجهة عواقب وخيمة "دعوني أكون واضحا حقا بشأن ذلك. إنها ليست كلمات كنت سأستخدمها –واستخدمها في أي وقت- نظرا لأنني اتعامل مع ذلك طبقا لقيمنا ومبادئنا البريطانية".

جاءت تلك التصريحات قبل أن يتحدث ستارمر وترامب هاتفيا مساء أمس الخميس لبحث خطة لإعادة فتح مضيق هرمز وهو ممر مائي رئيسي لا يزال مغلقا بشكل فعال، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران يوم الثلاثاء الماضي.

وجاء في بيان صادر عن مكتب ستارمر "بحث الزعيمان الحاجة إلى خطة عملية لإعادة حركة الشحن بأسرع وقت ممكن".

كان رئيس الوزراء البريطاني قد تعرض لانتقادات من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب رفضه السماح باستخدام القواعد البريطانية في الهجوم على إيران .