وأوضحت المتحدثة أليسون هارت أن روته أطلع الشركاء على ما دار في لقاءاته بواشنطن.

وأضافت: "من الواضح أن واشنطن تنتظر تعهدات وإجراءات ملموسة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز".

ومن جانبها، نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مسؤول كبير في الناتو الخميس، أن الولايات المتحدة طلبت من الحلفاء الأوروبيين تقديم خطط عملية خلال أيام، فيما ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية تفاصيل مماثلة.

وطالب ترامب أعضاء الناتو مرارا بدعم الجهود الأميركية لتأمين هذا الممر الملاحي الحيوي، لكنه يواجه حتى الآن مقاومة من جانبهم.

وقبل أقل من 24 ساعة من الإعلان عن هدنة هشة في الحرب مع إيران، التقى روته بترامب في واشنطن الأربعاء.

وبعد اللقاء، واصل ترامب التعبير عن إحباطه عبر منصته "تروث سوشال"، حيث كتب يقول: "لم يكن الناتو موجودا عندما كنا بحاجة إليه، ولن يكون موجودا إذا احتجنا إليه مجددا".

وفي منشور آخر الخميس، اتهم ترامب الحلفاء بالفشل في التحرك دون ضغوط، وذلك دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وذكرت صحيفة وول ستريت ⁠جورنال، نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، الخميس، أن ترامب يدرس ‌خطة لمعاقبة بعض أعضاء "الناتو" الذين يعتقد أنهم لم يقدموا الدعم الكافي للولايات ‌المتحدة وإسرائيل ‌خلال ⁠الحرب على إيران.

وأضاف التقرير أن المقترح يتضمن ⁠سحب ‌القوات الأميركية من ⁠دول في الحلف تعدها واشنطن ⁠غير متعاونة في حربها ⁠على إيران، ونشرها في دول قدمت دعما أكبر للحملة العسكرية الأميركية.