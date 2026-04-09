وجاء في بيان مكتوب للكرملين: "بقرار من القائد الأعلى ومع حلول عيد الفصح الأرثوذكسي المقبل، تقرر وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 16:00 (13:00 توقيت غرينيتش) من الحادي عشر من أبريل وحتى انتهاء يوم الثاني عشر من أبريل 2026".

وأوضح الكرملين أن هيئة الأركان العامة "تلقّت توجيهات بوقف العمليات القتالية في كل الاتجاهات خلال هذه الفترة"، مضيفا أن القوات مستعدة "للتصدي لأي استفزازات محتملة من جانب العدو".

وتابع البيان "نفترض أن الجانب الأوكراني سيحذو حذو روسيا الاتحادية".

والخميس قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده مستعدة لاحترام وقف إطلاق النار خلال عيد الفصح الأرثوذكسي الذي أعلنه نظيره الروسي، وذكّر بأن كييف كانت اقترحت هدنة للمناسبة.

وقال زيلينسكي على شبكات للتواصل الاجتماعي "لقد أعلنت أوكرانيا مرارا استعدادها لاتخاذ إجراءات متبادلة. اقترحنا هذا العام وقفا لإطلاق النار خلال احتفالات عيد الفصح، وسنتصرف بناء على ذلك".

ولم تنجح جولات محادثات عدة جرت بوساطة أميركية في تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع للتوصل إلى اتفاق، في ظل تعثر إضافي مع تحوّل تركيز واشنطن إلى إيران.

وتبدو المفاوضات متعثّرة، إذ تطالب موسكو بتنازلات إقليمية وسياسية من كييف، يرفض زيلينسكي تقديمها، معتبرا أنها ترقى إلى استسلام.

وأودت الحرب بين البلدين بحياة الآلاف وشرّدت ملايين الأشخاص، في نزاع هو الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.