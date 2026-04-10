وقال ترامب في منشور على "تروث سوشال": "هناك تقارير تفيد بأن إيران تفرض رسوما على ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز. من الأفضل ألا تفعل ذلك، وإذا كانت تقوم بذلك، فمن الأفضل أن تتوقف الآن!".

واعتبر ترامب أن إيران ‌تقوم ‌بعمل "سيء للغاية" ‌فيما ‌يتعلق بالسماح ⁠بمرور النفط ⁠عبر ‌مضيق هرمز، مضيفا: "هذا ​ليس الاتفاق الذي بيننا".

وفي منشور ثان بعد دقائق، أضاف ترامب "بسرعة كبيرة، سترون النفط يبدأ بالتدفق، سواء بمساعدة إيران أو بدونها".

وكان ترامب قد قال في وقت سابق من يوم الخميس، إنه "متفائل للغاية" بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران.

وأضاف ترامب، أن القادة الإيرانيين يبدون مرونة أكبر في المحادثات الخاصة مقارنة بتصريحاتهم العلنية.

وشدد ترامب على أن فشل المفاوضات سيؤدي إلى تداعيات قاسية، قائلا: "إذا لم يبرموا اتفاقا، فسيكون الأمر مؤلما للغاية".

من ناحية أخرى وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، قال ترامب إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهدئة وتيرة الضربات في لبنان.

وتابع قائلا في مقابلة هاتفية مع قناة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأميركية: "تحدثت مع بيبي (نتنياهو)، وسيقوم بتخفيض حدة العمليات. أعتقد أن علينا أن نكون أكثر هدوءا بعض الشيء".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال نتنياهو إنه وافق على إجراء مفاوضات مباشرة مع لبنان" في أقرب وقت ممكن".

وذكر نتنياهو أنه أصدر الأمر في رد فعل على طلبات من لبنان وأن المحادثات ستركز على نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية بين الدولتين الجارتين.