وفي مقابلة هاتفية مع شبكة NBC News، قال ترامب إن المحادثات مع الإيرانيين تسير بشكل مختلف خلف الأبواب المغلقة مقارنة بتصريحاتهم العلنية، مضيفا: "إنهم يتحدثون بطريقة أكثر عقلانية خلال الاجتماعات، وهم يوافقون على كل ما ينبغي عليهم الموافقة عليه".

وشدد ترامب على أن فشل المفاوضات سيؤدي إلى تداعيات قاسية، قائلا: "إذا لم يبرموا اتفاقا، فسيكون الأمر مؤلما للغاية".

مؤشرات توتر رغم الهدنة

ورغم الحديث عن وقف إطلاق نار مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، فإن المؤشرات الأولية أظهرت هشاشة هذا التفاهم، في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان، حيث يتمركز حزب الله المدعوم من طهران.

وبحسب مسؤول كبير في الإدارة الأميركية تحدث لـNBC News، فإن ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي الأربعاء، تقليص وتيرة الضربات على لبنان، في محاولة لتهيئة الأجواء أمام نجاح المفاوضات المرتقبة.

وأكد ترامب هذه المحادثة، مشيرا إلى أن إسرائيل بدأت بالفعل في "خفض مستوى" عملياتها العسكرية، وقال: "تحدثت مع نتنياهو، وهو سيخفض من حدة الأمور. أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون أكثر هدوءا في هذه المرحلة".