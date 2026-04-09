وبحث الجانبان خلال اللقاء التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما بحث الجانبان العدوان الإيراني الإرهابي المتواصل الذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ودول المنطقة والذي يمثل انتهاكاً لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة وتقويضاً للأمن والسلم الإقليميين.

وجدد رئيس الوزراء البريطاني إدانة الاعتداءات الإيرانية مؤكداً تضامن بريطانيا مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن نفسها والحفاظ على أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء مسار تطور العلاقات الإماراتية ـ البريطانية وإمكانات تعزيز التعاون البنّاء والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما ويسهم في ازدهار مستقبل علاقات البلدين.