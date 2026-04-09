وأكد كوبر، في فيديو منشور على حساب "سنتكوم" على منصة "إكس" أن القدرات العسكرية التقليدية لإيران، والتي بنيت على مدار أكثر من 40 عاما وبكلفة بلغت مليارات الدولارات، تكبدت ضربة قاسية.

وأضاف المسؤول الذي يقود الجيش الأميركي في الشرق الأوسط، أن واشنطن حققت أهدافها العسكرية الاستراتيجية الأساسية بعد "تدمير القدرات الإيرانية الصاروخية والمسيرة، إلى جانب أجزاء مهمة من قاعدتها الصناعية الدفاعية".

وأكد المسؤول العسكري الأميركي أن الجيش نفذ "أكثر من 13 ألف ضربة على أهداف عسكرية إيرانية، مدعوما بآلاف الطلعات الجوية".

وشدد كوبر على أن بلاده تقف "جنبا إلى جنب مع شركاء واشنطن في المنطقة"، مضيفا: "نحافظ على واحدة من أكثر مظلات الدفاع الجوي تطورا واتساعا في العالم".

وختم: "منذ بداية الحملة أكدنا أن الجيش الأميركي هو الأكثر قدرة وفتكا في العالم، وخلال أقل من 40 يوما تم توجيه ضربة تاريخية للبنية العسكرية الإيرانية".